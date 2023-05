Inter amassa o Milan no primeiro tempo e vence a ida da semifinal da Champions

A Inter de Milão foi avassaladora no primeiro tempo e venceu o Milan por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio San Siro, no primeiro jogo da semifinal da Champions League. O centroavante Dzeko e o meia Mkhitaryan marcaram os gols da partida, aos 8 e 11 minutos, respectivamente. Com esse resultado, a Internazionale pode empatar ou perder por um gol de diferença no jogo de volta que se classificará para a decisão da Liga dos Campeões.

Escolhas certeiras

Havia a expectativa de que Brozovic e Lukaku seeriam titulares neste jogo contra o Milan. Mas o técnico Simone Inzaghi apostou em Mkhitaryan e Dzeko. Deu certo. Além dos dois jogarem muito bem, eles marcaram os dois gols da Inter de Milão no primeiro tempo. Dois belos gols.

Próximo capítulo

O jogo de volta deste confronto será na terça-feira da semana que vem, também no estádio San Siro, às 16h (de Brasília). Quem passar vai enfrentar na grande decisão da Champions o vencedor do confronto entre Real Madrid e Manchester City. A final será no dia 10 de junho, no estádio Olímpico de Atatürk, em Istambul.





