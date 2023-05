Instituto Rio Branco divulga convite à carreira diplomática na Ufac nesta segunda-feira, 29

O Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, encarregado do recrutamento e formação do corpo diplomático brasileiro, realiza campanha de divulgação da carreira diplomática com foco na promoção da diversidade nos quadros do serviço exterior

A campanha consiste na divulgação de material audiovisual com depoimentos de pessoas aprovadas nos últimos concursos, bem como de encontros presenciais de jovens diplomatas brasileiros com estudantes universitários e de Ensino Médio.

Os eventos estão sendo realizados em diferentes estados brasileiros, sobretudo nas capitais, em parceria com universidades, escolas e organizações locais.

Nesta segunda-feira, 29, a atividade acontece na Universidade Federal do Acre – Ufac. O bate-papo será conduzido pela diplomata Patrícia Camargo, às 18 horas, no auditório da Associação de Docentes da Ufac – ADufac, localizada no interior do campus da Ufac.

Na ocasião, a diplomata irá discorrer sobre o concurso público de admissão e sobre sua experiência individual preparatória, apresentará as atividades desenvolvidas pelo Instituto Rio Branco, comentará sobre o curso de formação da academia diplomática e compartilhará informações sobre a carreira e a profissão.

A palestra será sucedida por sessão de perguntas e interação com o público de alunos. O objetivo do projeto é apresentar a diplomacia como opção de carreira profissional para jovens estudantes e ampliar seu conhecimento sobre a importância do Itamaraty, da política externa e dos diplomatas para a promoção do Brasil no exterior.