INSS libera carteira que dá acesso a ‘clube de vantagens’ a beneficiários; veja como emitir

A carteira do beneficiário é uma das formas de comprovação que o cidadão recebe um benefício do INSS.

O beneficiário também pode utilizar esse comprovante para ter acesso a um “clube de vantagens”, com desconto em serviços, por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal (veja mais abaixo).

1.Acesse o aplicativo Meu INSS;

2.Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’;

3.Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

4.Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar’;

5.Pronto, estará disponível a carteira do beneficiário.

Nas próximas vezes que acessar o aplicativo, o comprovante já estará disponível ao clicar no item ‘carteira do beneficiário’ na página inicial do aplicativo.



Como funcionava até então? O segurado gerava um documento em formato PDF pelo aplicativo ou site do INSS, imprimia e utilizava como comprovante. A ideia da carteira do beneficiário, lançada hoje, é substituir a necessidade de ter esse papel em mãos.