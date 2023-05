Influencer Ludmilla Cavalcante mantém silêncio após divulgar suposto golpe na web

Quase dois meses depois de ser exposta por Guga Figueiredo, o “Sheriff da Internet”, por divulgar uma plataforma suspeita de golpe, a influenciadora digital acreana, Ludmilla Cavalcante, ainda não se pronunciou acerca das acusações.

No último 22 de maio, Guga denunciou a blogueira por incentivar seus seguidores a entrarem em uma plataforma na internet que promete ganhos altos em troca de vídeos e publicidades assistidas.

Após a acusação, o conteúdo foi removido das redes sociais de Ludmilla, que também “sumiu” dos stories de seu perfil no Instagram e só retornou a aparecer na semana seguinte, fazendo publicidade de depilação íntima, sem mencionar nenhuma explicação aos seguidores sobre a plataforma e o suposto golpe.

Desde então, a blogueira ignora o caso e não fez mais nenhum comentário sobre a plataforma, mesmo após algumas seguidoras afirmarem ter perdido dinheiro com a indicação.

Guga, conhecido por investigar golpes feitos por meio das redes sociais, afirma que no vídeo de Ludmilla um Pix falso é realizado para enganar as seguidoras. “Ela estava fingindo que estava recebendo dinheiro da plataforma, ela sabe que isso é golpe e está divulgando assim mesmo”, declarou.

Nos comentários da publicação de Guga Figueiredo, a blogueira rebateu as críticas dos seguidores contra seu direito de ter a guarda da filha e não citou nada sobre a denúncia de incentivar um golpe.

Nas redes sociais, diversos internautas afirmaram que caíram no golpe por causa da publicação de Ludmilla. “Eu confiei no que tu disse, tirei dinheiro de fazer um exame do meu filho autista e tu faz isso com a vida das pessoas, poxa vida tô tão triste e arrasada e agora sem dinheiro”, diz a internauta Sabrina Souza.