Idoso que fugiu do Pronto Socorro é encontrado morto às margens do Rio Acre na Capital

O idoso Antônio Cândido da Silva, de 71 anos, que sumiu do pronto-socorro de Rio Branco na última quinta-feira, 11, foi encontrado morto por populares na tarde desta terça-feira, 16, às margens do Rio Acre, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Ele estava sendo procurado pela família depois de fugir do hospital onde recebia atendimento médico. Antônio era natural do município de Xapuri e havia sido transferido para o PS para tratar de uma dor abdominal na última semana.

Policiais militares encontraram o corpo do idoso em uma área de vegetação, em decomposição. O cadáver foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).