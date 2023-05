Humaitá supera o Trem-AP e entra no G-4 do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro Série D

O Humaitá conquistou importante vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado (13), no estádio Florestão, o Tourão superou o Trem-AP por 3 a 0. Pedrinho Força abriu o placar para o time da casa ainda no primeiro tempo de partida. Na etapa complementar, a equipe acreana ampliou a vantagem com Dudu e Cássio. Caetano ainda desperdiçou uma penalidade a favor do Tourão.

Feliz com a primeira vitória do Tourão na competição, o atacante Ismael disse que o resultado foi importante para motivar a equipe para a sequência da competição.

Tabela

Com a primeira vitória na competição, o Humaitá divide a liderança do grupo 1 com a Águia de Marabá-PA, Nacional e PrincesadoSolimões-AM. Os quatro times somam três pontos e um gol de saldo. Por outro lado, a Locomotiva com a derrota deixa o G-4, caindo para sétima posição com três pontos.

Próximos jogos

No próximo domingo (21), o Humaitá visita o Águia de Marabá, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no interior do Pará, às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Trem visita o São Raimundo-RR, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), às 17h (de Brasília).