Homem é preso por agredir mulher e descumprir medida protetiva em Cruzeiro do Sul

Um homem de 46 anos de idade, acusado de descumprir medidas protetivas e ameaça, além da contravenção penal de vias de fato contra sua companheira, foi preso nessa terça-feira, 9, em Cruzeiro do Sul.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do setor de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (Dempca).

Após o cumprimento do mandado de prisão, o custodiado foi encaminhado ao Presídio Manoel Neri, onde ficará à disposição da Justiça.

A polícia civil ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher e aos crimes contra a dignidade sexual, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estes tipos de crimes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números (68) 9 9922-1111, 181 ou disk 100.