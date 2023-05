Criminosos simulavam ajuda para aplicar golpes em idosos

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos investigadores da delegacia da primeira regional, situada na Sobral, deu cumprimento na manhã desta quinta-feira, 18, a uma operação com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que vinha aplicando golpes contra idosos e deficientes no interior de agências bancárias em Rio Branco.

A investigação apontou que os golpistas ficavam de prontidão nas agências bancárias e tinham como alvos idosos e pessoas vulneráveis desacompanhadas. Os criminosos simulavam ajuda aos idosos nos caixas eletrônicos, e trocavam os cartões magnéticos das vítimas, para em seguida efetuarem saques e fazerem empréstimos, que em alguns casos o prejuízo ultrapassou R$ 15 mil.

“Esses idosos chegavam à delegacia alegando está sem dinheiro para comprar alimentação, remédios e o básico para a sobrevivência. Com base nos depoimentos das vítimas e em imagens cedidas pelas agências bancárias, chegamos até os criminosos”, disse o delegado Paulo Henrique.

Após uma minuciosa investigação sobre os fatos que vitimaram mais de 15 pessoas, o delegado responsável pelo caso representou junto ao Poder Judiciário pela prisão de dois homens e pela medida cautelar de busca e apreensão, objetivando arrecadar elementos de informação nas residências dos envolvidos.

Os policiais cumpriram as ordens judiciais no bairro Belo Jardim, e em um dos alvos foi dado voz de prisão a um dos investigados. Em dois endereços os policiais apreenderam celulares e diversos documentos, que serão juntados ao inquérito para corroborar com a Justiça na condenação criminal dos envolvidos.

Fonte: Ascom/Sejusp