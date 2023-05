Grêmio e Fortaleza se enfrentam às 16 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena

O Fortaleza, ao contrário, mantém uma sequência invicta de 12 jogos. O time entrou em campo no meio da semana contra o São Paulo e ficou no empate sem gols. Com o resultado, o Leão caiu duas posições e inicia a rodada em sexto, com nove pontos. Vojvoda terá sequência fora de casa contra Grêmio, Palmeiras e América-MG.