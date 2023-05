O governador Gladson Cameli nomeou 322 novos servidores efetivos que irão fazer parte do quadro de pessoal do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

As nomeações constam no Diário Oficial em edição extra publicada neste domingo, 30.

Entre os mais de 300 servidores estão 187 agentes masculinos, 70 femininos, psicólogos, assistentes sociais e técnicos administrativos.

Confira a lista abaixo.