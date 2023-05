Governo do Acre e Acisa firmam parceria para alavancar volume de negócios na Expoacre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), firmou um acordo de cooperação técnica nesta terça-feira, 30, com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Acre (Acisa) para a organização da Feira Agropecuária do Estado do Acre (Expoacre) 2023. O ato foi realizado no auditório da Acisa, com a participação do secretário de Governo, Alysson Bestene, representando o governador Gladson Cameli, do presidente da Acisa, Marcelo Moura, do vice-presidente, Celestino Oliveira, e do coordenador da Expoacre, Júlio Cézar Moura de Farias.

Alysson explicou que o objetivo do acordo é estabelecer entre a comissão organizadora e o Estado uma parceria sólida com estratégias bem definidas visando a ampliação do volume de negócios. “As parcerias fechadas até o momento comprovam que a Expoacre não é apenas uma festa de entretenimento, mas um evento que gera emprego e renda, trás prosperidade para o Estado. É com este propósito que estamos trabalhando”, observou Alysson.

Marcelo Moura comentou que participar da organização da Expoacre é uma das contribuições da Acisa para com a população do Estado. “Agradeço ao governo do Acre, na pessoa do governador Gladson Cameli, e ao secretário Alysson que sempre nos deixam de portas abertas, nos atendendo com carinho e respeito. Participar da organização da Expoacre é contribuir com o lazer, a cultura e a economia de nosso estado”, declarou Moura.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, também esteve presente no evento e agradeceu ao governo do Acre pelo apoio recebido para a realização da II Feira do Agronegócio no município, que será realizada entre os dias 1 e 4 de junho.