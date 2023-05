Governo convoca candidatos para entrega de documentos do concurso da Sesacre

O governo do Acre, por meio das secretarias de Saúde (Sesacre) e de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 31, a convocação para inspeção médica, entrega de documentos e posse, considerando a nomeação realizada no dia 29 de maio, por meio do Decreto nº 3.910-P.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 19 de junho de 2023, das 7h às 13h, a um dos seguintes endereços: em Rio Branco, na Secretaria de Estado de Saúde, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 830, Bairro Centro; ou em Cruzeiro do Sul, na Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Bairro Alumínio.

Para a posse, o candidato deverá comparecer no dia 27 de junho de 2023, em Rio Branco ou no dia 28 de junho de 2023, em Cruzeiro do Sul, em horários e locais que serão divulgados posteriormente, por edital.

O candidato terá até o dia 28 de junho de 2023 para realizar a inspeção médica, entrega de documentos e posse. Os convocados podem acompanhar a relação de documentos e demais requisitos para investidura no cargo a partir da página 20 do Diário Oficial.

Outras informações referentes ao concurso público podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do número (68) 3215-2621, e junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12h ou das 14h às 17h por meio do endereço eletrônico [email protected].