Governo do Acre capacita gestores sobre processo de compras governamentais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou na manhã desta quinta-feira, 25, no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, uma capacitação sobre o Programa de Compras Governamentais (Comprac). Participaram do encontro diretores de departamentos de compras e licitações das secretarias diretas, indiretas e autarquias.

O titular da Seict Assurbanipal Mesquita e técnicos da diretoria de indústria, gestores do Comprac, esclareceram os princípios do programa que visa a geração de emprego e renda conectado com economicidade e eficiência, igualdade, impessoalidade e isonomia.

“Apresentamos os mecanismos de acesso ao Comprac, os produtos disponíveis nos editais e a tipologia desses produtos. Foi firmado o compromisso por todos os diretores com as compras diretas de nossa indústria, prezando sempre pela transparência e a legalidade”, acrescentou Mesquita.

A agenda foi articulada pela Casa Civil do governo do Estado. O Programa de Compras Governamentais de incentivo às indústrias é regulamentado pela Lei Estadual n° 3889, de 22 de dezembro 2021, e é o maior plano estatal de desenvolvimento regional, de fomento à geração de emprego e distribuição de renda.