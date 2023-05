Gins brasileiros estão entre os melhores do mundo em premiação internacional

Depois de 16 destilados nacionais levarem medalhas de ouro, prata e cobre na London Spirits Competition no fim de março, o Brasil se destaca mais uma vez em uma competição internacional de bebidas.

Desta vez, dois gins brasileiros estão entre os melhores do mundo no The Gin Guide Awards 2023, premiação anual e global de bebidas, destilarias e destiladores que revelou seus vencedores na primeira semana de maio. Segundo a organização do prêmio, neste ano foram centenas de inscrições vindas de 35 países.

Do Brasil se destaca o O’GIN Brazilian Dry, da Destilaria Don Luchesi, de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ele é um dos ganhadores na categoria de Gin Tradicional com mais de 42% de teor alcóolico. O produto brasileiro consta como o único premiado da Américas na categoria.

Com o resultado, o rótulo acumula 27 prêmios e 55 na família de gin desde que foi lançado.

Outro destaque nacional é o Ivaí Hibisco e Lichia Gin, um dos vencedores na categoria de Gin Contemporâneo aromatizado. Ele é feito pela Destilaria Água da Glória, em São João do Ivaí, no norte do Paraná.

Com sede no Reino Unido, o The Gin Guide é um guia global independente da bebida e de destilarias de gin voltado tanto para os amantes do destilado quanto para o comércio. A publicação foi lançada em 2014 e editada pelo escritor e consultor de destilados Paul Jackson.

Os exemplares são degustados às cegas por juízes especialistas com experiência em destilação de gin, marketing, eventos, mixologia, distribuição, importação e varejo. Cada gin é pontuado de acordo com elementos-chave, como: aparência, aroma, sabor, equilíbrio, sensação na boca, final, com água tônica (em categorias selecionadas) e apelo geral.

Vale salientar que, além do The Gin Guide Awards, a linha Ivaí, do Paraná, também trouxe recentemente medalhas de ouro e prata para casa concedidas pelo European Spirits Challenge, um dos concursos de destilados mais importantes da Europa – O Ívai London Dry Gin e o Abacaxi e Maracujá levaram ouro; o Framboesa e Limão e Hibisco e Lichia ficaram com a prata.