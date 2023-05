George Henrique e Rodrigo relembram último encontro com Marília Mendonça no Villa

No último sábado (13/4), a coluna LeoDias esteve no Villa Country e conversou com a dupla George Henrique e Rodrigo, que relembrou o último encontro que teve com Marília Mendonça.

“Nosso último encontro com a Marilia foi aqui. Estava o Gustavo Mioto, a Marilia e a Mari Fernandez. Tinha uma galera aqui no Villa. Era um show de Maiara e Maraisa”, disse a dupla.

Eles contaram que tinham acabado de lançar Vai Lá Em Casa Hoje quando se encontraram com a cantora no Villa.

“Chegamos de surpresa e ela disse: ‘Não acredito que vocês estão aqui. Agora vou beber demais. Foi uma resenha maravilhosa”, relembrou Rodrigo.

“Essa é uma das incríveis memórias que temos aqui. O Villa Country é uma casa incrível e não tem como você ser do sertanejo sem passar por aqui”, disse George Henrique.

