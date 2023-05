Galvez marca 2 vezes no 2º tempo, vence Atlético-AC e garante 3º lugar no returno

O Galvez venceu o Atlético-AC por 2 a 0, neste domingo (30), no estádio Florestão, em Rio Branco, pela quinta e última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. Os gols do triunfo foram marcados pelo atacante Hiago e o meia Thalis.

COMO FICAM

O Galvez fica na terceira posição no returno com oito pontos. O Atlético-AC desce para quinta e penúltima posição com três pontos.

AGENDA

Os dois times não têm mais calendário profissional nesta temporada e voltam as atenções para as categorias de base.

PRIMEIRO TEMPO

O Galvez foi melhor na etapa inicial. Aos oito minutos, Thalis levou perigo em cobrança de falta da entrada da área. A bola passou bem perto do canto superior direito. Aos 12, em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Dudu desviou de cabeça e mandou por cima do gol. O Atlético-AC chegou a marcar com Leandro Bahia após cobrança de falta de Ciel, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 20 minutos, o Galvez chegou ao ataque pelo lado direito. Arão arriscou o chute cruzado de fora da área e mandou por cima do gol. Aos 27, o Atlético-AC levou perigo com cobrança de falta de Ciel, que acertou a rede pelo lado de fora. Aos 39, em mais uma cobrança de falta da entrada da grande área, Marllon mandou a bola por cima do gol. Aos 46, Tiago fez jogada individual, entrou na área pelo lado direito e chutou no canto esquerdo. Evan espalmou para escanteio. Os times foram para o intervalo empatando sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Aos cinco minutos, Após cruzamento de Thalis para área, Luís Antônio apareceu na frente da marcação e tentou chutar de primeira, mas furou e perdeu grande chance. Aos 12, Tiririca roubou a bola pelo lado esquerdo do ataque, entrou na área em condições de chutar, mas preferiu o passe e acabou sendo interceptado pela defesa do Galvez. O Imperador abriu o placar aos 15 minutos. Hiago chutou com força de fora da área e acertou o canto direito. Aos 30 minutos, Hiago chegou a marcar após cruzamento para pequena área, mas a bola bateu no braço do atacante e a arbitragem anulou o gol. Três minutos depois, Caio quase conseguiu marcar de cabeça após cruzamento para área. A bola passou pelo lado direito do gol. O Imperador seguiu pressionado em busca de mais gols e teve boa oportunidade com Thalis, aos 45 minutos, mas o chute de dentro da área foi travado e a bola ficou fácil com o goleiro. Aos 46, Jovambert fez boa jogada na área, ajeitou para o pé esquerdo e chutou para o gol, obrigando o goleiro Evan a fazer boa defesa. Aos 49, Thalis recebeu passe de Jovambert na área. Ele dominou no peito e mandou no canto esquerdo para decretar a vitória do Imperador.

Fonte: ge Acre