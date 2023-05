Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, arbitragem e prováveis escalações

Fortaleza e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (11) às 20h na Arena Castelão. A partida é válida pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Premiere transmite, e o ge acompanha todos os lances em tempo real. Clique aqui para acompanhar.

O Fortaleza vem de empate contra o Corinthians pela última rodada do Brasileirão. Em boa fase, o Leão do Pici está invicto há 11 jogos na temporada e quer chegar aos 12. Em casa, terá o apoio do torcedor para isso. Na tabela, o Tricolor do Pici soma oito pontos em quatro jogos, além de ter o segundo melhor ataque (nove gols feitos) e a segunda melhor defesa (quatro gols sofridos) do torneio.

O São Paulo, por sua vez, vem de uma boa sequência, com vitória na última rodada diante do Internacional, e ainda não perdeu sob o comando do técnico Dorival Júnior. Em contrapartida, não vence o Fortaleza há seis partidas. Com sete pontos ganhos, está na parte superior da tabela.



Transmissão: Premiere para todo o Brasil.

Escalações prováveis

Fortaleza – técnico: Juan Pablo Vojvoda

A grande novidade para o Tricolor do Pici deverá ser o retorno de Lucero ao ataque. O jogador, que estava no DM, treinou normalmente na quarta-feira e deve estar à disposição de Juan Pablo Vojvoda. Por outro lado, Moisés não está à disposição após sair de campo lesionado contra o Corinthians.

Quem está fora: Pedro Rocha, Moisés e Benevenuto estão entregues ao Departamento Médico. Galhardo é dúvida. Não há suspensos.

Pendurados: Brítez.

Provável time: Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Calebe, Romarinho e Lucero.

São Paulo – técnico: Dorival Júnior

O treinador pode mudar algumas peças em relação ao jogo passado para descansar aqueles que tem tido mais tempo em campo. O meio de campo pode sofrer as maiores alterações. Dorival teve as baixas de Jandrei, lesionado, e Felipe Alves, que não pode atuar por pertencer ao Fortaleza. O goleiro Leandro será o reserva de Rafael.

Quem está fora: Jandrei, Ferraresi, Galoppo, Igor Vinicius, Moreira, Talles Costa, Erison, David, André Anderson e Welington (lesionados); Felipe Alves (questão contratual).

Pendurados: Ninguém

Provável time: Rafael; Rafinha (Raí Ramos), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Méndez), Gabriel Neves (Luan), Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva – FIFA

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos – FIFA

Assistente 2: Celso Luiz da Silva – MG

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho – CE

VAR: Rodrigo Nunes de Sá – FIFA







Fonte: ge