Fórmula ucraniana é “a única capaz de parar guerra”, diz Volodymyr Zelensky a Amorim

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (11) ao assessor especial de política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, que o único plano capaz de parar a guerra no país é a “formula ucraniana”.

Em publicação no Twitter, Zelensky ainda disse que discutiu com Celso Amorim a possibilidade da realização de uma cúpula Ucrânia-América Latina e que está ansioso para continuar as discussões com Lula e recebê-lo na Ucrânia.

Desde o início da guerra, Zelensky descarta abrir mão dos territórios ocupados pela Rússia, como a península da Crimeia e os oblasts de Donetsk e Luhansk, para alcançar um cessar-fogo. Ele exige a retirada total das tropas russas dos territórios ocupados no início do ano passado, bem como da Crimeia.

Na quarta-feira, o enviado especial do presidente Volodymyr Zelensky para a América Latina, embaixador Ruslan Spirin falou com exclusividade à CNN sobre as declarações recentes de Lula sobre a invasão russa à Ucrânia. Ele questionou se o Brasil, caso invadido por forças estrangeiras, abriria mão de parte da Amazônia para terminar o hipotético conflito.

Spirin fez esse exercício retórico após Lula dar a entender que os Estados Unidos e a União Europeia estavam prolongando a guerra da Ucrânia.

“Eles (EUA e UE) estão defendendo nosso país. Eles têm direitos, não estão atacando a Rússia. Estão nos defendendo da mesma forma que poderiam defender o Brasil contra qualquer inimigo, se alguém quisesse conquistar o território do Brasil. O que vocês achariam, por exemplo, se a Amazônia fosse ocupada? E surgisse alguém dizendo: por que não deixar assim mesmo? Por que vocês não deixam (o território invadido) para essas pessoas? É para terminar a guerra!”, disse ele.

Também nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a designação do vice-chanceler da Ucrânia, Andrii Melnyk, como embaixador do país no Brasil. No ano passado, Andrii Melnyk ocupava a embaixada da Ucrânia na Alemanha. Ele foi um dos principais interlocutores do presidente Volodymyr Zelensky junto à Europa durante a guerra com a Rússia.