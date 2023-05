Embalado após vitória no River, Fluminense pega o Vasco neste sábado no Maracanã

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser transmitida pelo Premiere e sportv. O ge acompanha o jogo em Tempo Real com vídeos exclusivos (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR).

O Fluminense chega para o clássico embalado por uma vitória histórica em cima do River Plate, por 5 a 1, em jogo da fase de grupos da Libertadores. Líder nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Flu tenta agora uma vitória em cima do rival para tentar retomar as primeiras posições na tabela de classificação após a derrota para o Fortaleza no último final de semana, em que preservou peças. O time de Fernando Diniz inicia a rodada na quinta colocação com seis pontos.

O Vasco busca se recuperar de derrota para o Bahia, em São Januário, na última segunda. O objetivo é repetir as atuações contra Atlético-MG e Palmeiras, nas primeiras rodadas do Brasileirão, quando o time conseguiu ser competitivo contra dois grandes adversários. Por isso, neste sábado, o técnico Maurício Barbieri tende a repetir a escalação que venceu o Galo e empatou com o Alviverde.

Onde assistir



Transmissão: Premiere e sportv, com narração Luiz Carlos Jr. e comentários de Paulo Nunes e Pc Vasconcellos.



Tempo real: o ge acompanha a partida lance a lance e com vídeos exclusivos(clique aqui e acompanhe).

Escalações prováveis

Fluminense – Técnico: Fernando Diniz

O Fluminense tem uma baixa confirmada para a partida. O atacante Keno sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o River Plate e está fora do clássico. Para o lugar dele, o técnico Fernando Diniz deve utilizar Lima, assim como ocorreu no jogo da Libertadores quando o atacante foi substituído.

Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Lima (John Kennedy), Ganso e Arias; Cano.



Quem está fora: Keno (lesão na coxa), Martinelli (transição), Jorge (joelho direito), Gustavo Apis (joelho esquerdo), e Marrony (lesão na coxa).



Pendurado: John Kennedy.



Vasco – Técnico: Maurício Barbieri



O Vasco deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Fluminense. Rodrigo, reserva diante do Bahia, volta ao meio-campo no lugar de Marlon Gomes. O técnico Maurício Barbieri não tem desfalques para o clássico.

Time provável: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrey, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.



Quem está fora: lateral-direito Gabriel Dias e volante De Lucca (ambos em recuperação de cirurgia).



Pendurado: Andrey Santos.



Arbitragem



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Wagner Reway (PB)

Fonte: ge