Fluminense e Cuiabá duelam neste sábado no Maracanã

Fernando Diniz terá que fazer algumas mudanças na equipe tricolor em comparação com o time que venceu o Cruzeiro no Mineirão na quarta-feira. Os volantes Alexsander (machucado) e André (suspenso) estão fora e devem ser substituídos por Thiago Santos e John Kennedy, que retorna de suspensão. Apesar do primeiro jogo do Fla-Flu pela Copa do Brasil na terça-feira, Diniz não deve preservar a equipe para o clássico das oitavas de final. O zagueiro Vitor Mendes segue afastado após ter sido citado em prints na Operação Penalidade Máxima II.