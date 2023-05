Fluminense freia o Cruzeiro no Mineirão e dorme no terceiro lugar do Brasileiro

Vitória do Fluminense normalmente tem gol de Germán Cano. E no Mineirão não foi diferente: o atacante argentino marcou o segundo do Tricolor no jogo, aos oito do segundo tempo, e chegou a 24 gols em 23 partidas na temporada 2023. O camisa 14 caminha para tentar superar o seu recorde, que foi de 44 no ano passado.

Uma cena inusitada chamou a atenção no Cruzeiro no segundo tempo. Após o árbitro marcar pênalti de Manoel em Bruno Rodrigues, o camisa 9 pegou a bola para bater, mesmo com Henrique Dourado pedindo. Ele cobrou e perdeu, mas a arbitragem mandou voltar porque Fábio se adiantou. Bruno mostrou personalidade e pediu a bola de novo, mas Henrique Dourado protestou com mais veemência pedindo para bater, e os dois discutiram em campo. Bruno cobrou de novo, mas acertou a trave. Depois, foi visto chorando e sendo consolado por jogadores do Fluminense.