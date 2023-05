Flamengo vence o Goiás nesta noite por 2 a 0 com golaço Everton Ribeiro e sai do Z-4

Os dois momentos decisivos da partida tiveram gostos diferentes para os rubro-negros. No primeiro gol, de Pedro, a torcida lamentou a lesão que pode tirar o camisa 9 dos próximos jogos. Ao fechar o placar, no segundo tempo, Everton Ribeiro fez a festa da arquibancada com um golaço de letra . Os dois garantiram uma subida provisória da equipe para a 12ª colocação, com seis pontos, dois abaixo do G-6.

O resultado foi um dos motivos de sofrimentos para o Goiás, mas não o único. O time perdeu Morelli, que saiu carregado após sentir lesão muscular, e também tem preocupação com a condição física do capitão Vinicius. Isso em um momento de briga para sair da zona de rebaixamento. A equipe está na 18ª posição, com três pontos, e perdeu as últimas três rodadas.

Protesto da torcida

Apesar da vitória, o clima não foi só de festa no Maracanã. Desde antes de a bola rolar, a torcida protestou, xingou dirigentes e cobrou jogadores. Uma faixa foi exposta na arquibancada, e alguns jogadores foram vaiados, como o zagueiro David Luiz.



Fonte: ge