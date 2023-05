Flamengo vence Corinthians com gol heroico de Léo Pereira

A etapa inicial no Maracanã foi muit agitada, com bons momentos para as duas partidas se alternando no domínio. Primeiro, o Flamengo começou pressionando com a posse e teve uma boa chance. Fechado atrás, o Corinthians cresceu estocando em velocidade e teve ao menos duas oportunidades de abrir o placar. Nos minutos finais, o Flamengo criou três boas oportunidades, mas parou em Cássio e em desvios da defesa corintiana.

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, conseguiu pressionar alto e criou ao menos duas boas oportunidades logo no começo da etapa. Dali para frente o jogo ficou travado e sem muitas chances para nenhum dos lados. No fim, o zagueiro Léo Pereira virou centroavante por conta de uma lesão e foi o herói da partida. Em cruzamento de Cebolinha, o camisa 4 ganhou a disputa no alto e cabeceou para o fundo da rede para dar a vitória ao Rubro-Negro.

Nem tudo perdido