 Flamengo e Ñublense entram em campo nesta quarta-feira

Atualmente, o Racing é o líder do Grupo A com 10 pontos conquistados e um jogo a mais. O Flamengo aparece na segunda colocação com quatro. Enquanto isso, o Ñublense aparece na útima colocação, com três. O Aucas é o terceiro, também com três.

Escalações prováveis



Ñublense – técnico: Jaime García



Em relação ao primeiro jogo contra o Flamengo, o técnico Jaime García deve ter uma mudança no ataque. Patrício Rubio está à disposição e é o artilheiro do Ñublense na temporada, marcou sete gols em 15 jogos. O técnico, porém, não definiu o time e, nas últimas atividades, experimentou duas formações: 4-3-2-1 e 5-3-2.



Provável time: Pérez, Rebolledo, Cerezo, Caroca, Zalazar, Campusano; Reyes, Leiva Oyarzo; Vilches e Rubio.