Flamengo e Goiás se enfrentam às 20h (de Brasília) desta quarta-feira no Maracanã

O Flamengo está pressionado para deixar a zona de rebaixamento. O clube iniciou a rodada na 17ª posição, com três pontos, e tenta estancar os resultados ruins depois de três derrotas seguidas no campeonato. Gabigol, suspenso, é o desfalque do time, mas Pedro, artilheiro do time na temporada com 21 gols em 22 jogos, está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo e volta.