Flamengo corre riscos mas vence o Bahia neste sábado por 3 a 2

A primeira etapa foi muita movimentada, com os dois times em busca do ataque. O Flamengo foi mais eficiente e marcou três vezes, com Matheus França, depois com Gabigol, de pênalti, e David Luiz, que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. O Bahia até finalizou mais do que o adversário, mas fez apenas um gol, com Biel.

Sampaoli faz cinco substituições no intervalo

O técnico do Flamengo inovou e fez cinco substituições no intervalo, inclusive com a entrada do goleiro Santos na vaga de Matheus Cunha. A decisão de Sampaoli é algo inédito na elite do futebol brasileiro.



Bahia tem dois expulsos, mas quase arranca empate

Na segunda etapa, o Bahia voltou mais equilibrado e conseguiu diminuir com Ademir, logo aos cinco minutos. Os donos da casa tentaram pressionar, mas a missão começou a ser dificultada aos 27 minutos, quando Rezende foi expulso. Três minutos depois, mais um zagueiro levou o vermelho: Kanu. Era de se esperar que o Flamengo teria o controle total do jogo, o que não aconteceu. O Bahia conseguiu criar chances de empatar, mas não conseguiu.



Atuações do Flamengo

