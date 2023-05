Flamengo afasta e multa Marinho após discussão com membro da comissão técnica

O clima azedou para Marinho no Flamengo. O clube anunciou nesta segunda-feira (29) que o jogador está afastado do elenco profissional, sem detalhar o motivo.

Segundo apurou a Itatiaia, o camisa 31 teve uma ríspida discussão com um membro da comissão técnica do Flamengo, o que irritou até mesmo Sampaoli e a diretoria rubro-negra.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado”, escreveu o clube no Twitter.

Além de estar fora do Fla-Flu, na quinta-feira (1), pela Copa do Brasil, no Maracanã, às 20h (de Brasília) Marinho também ficará treinando em horários diferentes dos outros atletas.

Flamengo busca saída de Marinho sem custos

Marinho tem contrato com o Flamengo até o final deste ano, mas não deve seguir no clube na reabertura da janela de transferências para o futebol brasileiro. A diretoria tenta uma forma de acertar a saída do jogador, de preferência sem arcar com a multa rescisória.

A ideia do Flamengo é conseguir emprestar Marinho, com o clube interessado arcando com os vencimentos do atacante até o fim do vínculo.

Expectativa frustrada

Marinho tinha a expectativa de ser mais utilizado no Flamengo com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, já que ele era protagonista do Santos quando o argentino treinava o time paulista.

Ele chegou a ser titular na estreia de Sampaoli no Rubro-Negro, na vitória por 2 a 0 sobre o Ñublense-CHL pela Copa Libertadores. Depois, entrou na reta final de quatro partidas, mas Marinho não foi mais utilizado desde a derrota para o Athletico-PR por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, em 7 de maio.

Na temporada 2023 como um todo, Marinho tem 16 jogos, 519 minutos em campo, nenhum gol ou assistência.