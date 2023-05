Filha de ex-prefeito do Mato grosso é capturada no Acre

Procurada pela Justiça de Mato Grosso, a filha do ex-prefeito de Salto do Céu, a 383 km a Oeste de Cuiabá, foi presa nessa quinta-feira (11), no Acre. A foragida, de 55 anos, e o seu pai, que na época dos fatos era prefeito do município foram condenados pelo crime de peculato.

A ação para cumprimento da prisão por condenação foi deflagrada após investigação da Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, para identificar o paradeiro da foragida.

Com base em investigações da Polinter, as informações foram repassadas à Delegacia de Combate a Roubo e Extorsões, que prendeu a condenada na cidade de Rio Branco, no Acre.

Em junho do ano de 2000, a Polícia Civil instaurou inquérito após requisição da Procuradoria Geral de Justiça, para apurar desvios de dinheiro público, ocorridos na ocasião.

Conforme apurado, foram celebrados Convênios (188/96 e 200/96) com a Prosol (Fundação de Promoção Social do Estado) e a Prefeitura Municipal de Salto do Céu.

No último mês de seu mandato, dezembro de 1996, o então prefeito emitiu diversos cheques da Creche Municipal de Salto do Céu, e depositou os valores dos Convênios em sua conta corrente, e ao término do seu mandato, juntamente com a filha, desapareceram da região e não foram mais localizados.

Diante da ordem de prisão por condenação, os policiais civis da Polinter descobriram o paradeiro da mulher em Rio Branco, no Acre.

Após ser localizada, a presa foi apresentada para audiência de custódia, à disposição do Poder Judiciário. Já o ex-prefeito há indícios que ele esteja escondido fora do Brasil e segue foragido da Justiça.