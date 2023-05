Fifa divulgou na noite desta quarta-feira (17) no EUA o logo da Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou na noite desta quarta-feira (17) o logo da Copa do Mundo de 2026. O evento foi realizado no Observatório Griffith, cartão-postal de Los Angeles, nos Estados Unidos. A cidade será uma das 16 cidades-sede da competição, organizada em conjunto por EUA, Canadá e México.

A cerimônia foi apresentada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e teve presença destacada do ex-jogador e atual dirigente brasileiro, Ronaldo. O “Fenômeno” foi o responsável por encaixar o troféu da Copa do Mundo na estrutura do logo do próximo Mundial masculino.

Outras personalidades do esporte também marcaram presença no evento, como os norte-americanos Alexi Lalas e Carli Lloyd; o canadense Craig Forrest e o ex-goleiro/atacante mexicano Jorge Campos.

“Este é um momento em que três países e um continente inteiro dizem: ‘Estamos unidos como um só para dar boas-vindas ao mundo e entregar a maior, melhor e mais inclusiva Copa do Mundo da história”



Minimalista, o logo do Mundial dividiu opiniões nas redes sociais. Um dos principais motivos de crítica foi a ausência da identidade visual dos países envolvidos na competição.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história sediada por três países e também a primeira a ter 48 seleções, substituindo o modelo de 32 times que estava vigente desde 1998.