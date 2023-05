Apresentador Faustão encerra contrato com a Band após um ano e meio de programa diário

O programa “Faustão na Band”, do apresentador Fausto Silva, chegou ao fim após um ano e meio no ar, segundo assessoria do Grupo Bandeiras de Comunicação. Nesta quinta-feira (18), a emissora confirmou que o apresentador deixará o programa diário no segundo semestre de 2023.

Confira o anúncio completo:

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O “Faustão na Band”, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve.”

Fausto Silva voltou à Band com um novo programa em janeiro de 2022, depois de encerrar repentinamente o contrato com a Globo, onde esteve por 32 anos.