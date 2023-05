Faccionados tentam matar homem por não aceitar voltar ao mundo do crime

Malaquias dos Santos Gomes, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira, 17, quando foi chamado para receber o pagamento da venda de cosméticos na Quadra 21, do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na capital acreana.

De acordo com informações a vítima foi receber o pagamento, mas ao chegar no local, foi abordado por membros de uma facção criminosa que teriam efetuado cerca de dez tiros na direção da vítima, que foi atingida com apenas dois na região do abdômen e braço.

Ferido, Malaquias abandonou a motocicleta e saiu correndo até chegar em casa, na quadra 22, onde foi socorrido pela própria esposa que o levou à UPA do bairro. Em seguida, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo a polícia apurou, no passado, Malaquias teve envolvimento com o crime, condenado por roubos e teria cumprido dez anos de prisão.

Depois que saiu do presídio, estaria trabalhando com venda de cosméticos, porém, foi chamado para integrar uma facção criminosa com atuação naquele bairro e como não aceitou, passou a ser perseguido.