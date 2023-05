Faccionados que filmaram jovem sendo espancada são presos

Agentes da Polícia Civil que atuam na Delegacia de Sena Madureira, em parceria com o Departamento de Polícia de Capital e Interior (DPCI) e o 8° Batalhão da Polícia Militar, desencadearam nesse final de semana uma operação para prender os responsáveis por torturarem uma jovem daquela cidade.

No dia 20 maio deste ano, os três envolvidos, que supostamente são vinculados com organização criminosa, gravaram um vídeo em que uma mulher, sob ordens deles, espancam uma jovem. Na ação foram presas três pessoas com idade de 24, 28 e 33 anos.

Na tarde do mesmo dia, foi realizada uma segunda fase da operação, em que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em pontos conhecidos de venda de drogas. Em três das quatro residências revistadas, foram encontradas drogas, munições e uma arma de fogo, além de ser efetuada a prisão de mais cinco pessoas com idades de 19, 21, 23, 44 e 25 anos.

Ao todo, a operação efetuou 8 prisões ao longo da última sexta-feira e retirou de circulação vários criminosos já conhecidos da Justiça e das forças policiais.