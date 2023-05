“Especial Guns N’ Roses” ocorre dia 03 de junho em Rio Branco

Rio Branco recebe pela segunda vez a “Guns N’ Roses Cover Brasil”, para um Especial na Confraria Gastrobar, em Rio Branco, que acontecerá dia 03 de junho, a partir das 22h.

O intérprete brasileiro oficial de Axl Rose, o cantor Nel Loki, vem diretamente de São Paulo, para se apresentar na casa de show, trazendo no repertório os maiores sucessos do grupo norte-americano, que já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo.

O tributo é sucesso de público por onde passa, tanto no Brasil, quanto em outros países da América Latina. Tocando os sucessos como “Sweet Child O’ Mine”, “Don’t Cry”, “November Rain”, e muitas outras.

A Guns N’ Roses Cover Brasil também já chegou aos palcos televisivos como os programas “Domingão do Faustão”, “Programa da Eliana”, “A Grande Chance” na Band, “Cante Se Puder no SBT” e foram entrevistados no “Fantástico”, “Caldeirão do Huck” e “MTV”.

A venda de ingressos para o show já estão disponíveis no (68) 99973 5138. Mais informações sobre o evento, também podem ser feitas por meio do número de contato.