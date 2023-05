Empresários criam empresa de importação e exportação

Esperança e otimismo. Esses são os sentimentos expressados pelos 30 empresários acreanos que estão em missão no Peru, desde o último sábado, 6. Entre as boas notícias, está a fundação de uma empresa especializada em importação de exportação para iniciar os primeiros negócios com empresas peruanas.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), Marcello Moura, explica que o grupo realiza visitas, reuniões e firma acordos com entidades e empresários peruanos.

“A agenda tem sido muito positiva e com frutos concretos. Durante reunião na embaixada brasileira em Lima, com apoio da Apex, decidimos abrir uma empresa especializada em importação e exportação, liderada pela Acisa, para iniciar os primeiros testes de importação e exportação com empresas peruanas” revela.

Marcello Moura afirma ainda que foi solicitado apoio à embaixada e a Apex, no sentido de desburocratizar o processo de entrada e saída de produtos na divisa com o Peru.

Para isso, serão realizadas reuniões e solicitações junto à Receita Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária e Ministério da Saúde.

“A ideia é acelerar o processo para que possamos dar os passos necessários para tornar real essa parceria econômica. Já temos a Dom Porquito que está com negócios com empresas peruanas. A intenção agora, é que possamos aproveitar essa parceria e importar produtos do Peru para o Acre e outros estados, através dessa empresa”, enfatiza.