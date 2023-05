Empresa do EUA lança cerveja feita com água reciclada de máquinas de lavar,chuveiros

Uma empresa dos Estados Unidos lançou um produto que tem gerado curiosidade e tem dividido opiniões nas redes sociais: uma cerveja produzida com água reciclada de chuveiros, pias e máquinas de lavar de um prédio de 40 andares.

A bebida é uma colaboração entre a Epic Cleantec, empresa do setor de reciclagem de água, e a cervejaria Devil’s Canyon Brewing Company, ambas localizadas no estado da Califórnia.

O produto, chamado Epic OneWater Brew, foi criado com “água cinza”, como é chamada a água reutilizada de chuveiros, pias e máquinas de lavar pratos e de lavar roupas do arranha-céu de 40 andares Fifteen Fifty, que fica em São Francisco. O luxuoso prédio tem um sistema de reciclagem da própria Epic Cleantec.

“Queríamos fazer algo divertido e que fosse uma ferramenta para iniciar conversas com as pessoas, empolgar, mas também para exibir o potencial inexplorado da água de reúso”, explicou Aaron Tartakovsky, cofundador e CEO da Epic Cleantec, em conversa com o The Guardian.

“Queríamos fazer uma cerveja que fosse mais de gosto universal, em vez de uma cerveja mais artesanal, como uma IPA, que algumas pessoas gostam e outras não”, completou o empresário.

O jornalista Matthew Cantor, do periódico britânico, provou a cerveja e a descreveu como “agradável” e “bebível”: “Não tinha notas de chuveiro ou lavanderia. Se fosse servida em um bar, eu nunca adivinharia de onde veio”, pontuou ele.

“Acho que muitas pessoas, inicial e compreensivamente, estavam céticas sobre o projeto ou hesitantes em provar, mas eu diria que 99% das que chegaram um pouco apreensivas, uma vez que provaram, ficaram empolgadas”, descreveu Tartakovsky sobre os testes da cerveja.

O empresário acredita que muitas empresas terão produtos potáveis semelhantes à venda, mas não por enquanto. Para quem se interessou e também quer experimentar, a cerveja não estará nas prateleiras tão cedo. A Epic Cleantec explicou que se trata de um produto demonstrativo, com vistas a gerar discussões sobre o potencial da água reciclada.

Tartakovsky disse ainda que a produção da cerveja com água reciclada traz vantagens em relação às cervejarias que utilizam água comum: “Muitas vezes em uma cervejaria, você liga a torneira e, qualquer que seja a água que saia, você produz com ela. No nosso caso, temos tanto controle no processo de tratamento que, na verdade, conseguimos ajustar algumas das etapas para dar aos cervejeiros uma tela em branco”.

Segundo o empresário, com um sistema como o do edifício Fifteen Fifty, é possível reciclar 95% da água dos prédios.

“Estamos no século 21, com todos os avanços tecnológicos que temos a nossa disposição. O fato de ainda dependermos de saber se vai chover ou não para prever se teremos água suficiente para as nossas comunidades é um problema”, finalizou Tartakovsky.

