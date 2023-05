Peruano e duas brasileiras são presos com tabletes de cocaína

Em cumprimento à Operação Horús, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), realizou na noite de ontem, 21, uma abordagem de rotina na BR 317, no munícipio de Xapuri, em um táxi que vinha de Pucalpa, no Peru com destino a Rio Branco, no veículo estavam três passageiros: um peruado de 46 anos e duas brasileiras de 47 e 20 anos (mãe e filha), que apresentaram versões contraditórias sobre os motivos da viagem.

Durante a fiscalização foram encontrados, 10 tabletes de cocaína, que estavam divididos nas bagagens dos três passageiros. A droga estava escondida em meio as roupas, totalizando mais de 10 quilos de entorpecentes. Dois celulares também foram apreendidos.

Os três passageiros envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Xapuri para que sejam tomadas as devidas providências.