Em dois dias, cinco pessoas são presas por estupro no Acre

Por determinação do Delegado-Geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, a instituição realizou uma operação nos dias 18 e 19 de maio com o intuito de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Estado. Em dois dias foram presas cinco pessoas já condenadas pela prática de estupro.

Os acusados, que foram capturados em Rio Branco, podem cumprir pena de 8 a 15 anos de reclusão. A operação teve início no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A ação foi coordenada pelo delegado da delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), Alberto Dalacosta, e contou com o apoio do diretor de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), Pedro Paulo Buzolin. Além dos cinco presos, os policiais continuam em campo, e nas próximas horas podem ser apresentados novos condenados por estupro.

“Não admitimos que nenhuma pessoa, seja criança, adulto ou idosa, sofra uma situação em que foi estuprada ou abusada e seu algoz fique impune. A polícia Civil trabalha initerruptamente para coibir essa prática, mas pedimos ajuda aos cidadãos, pois se alguém presenciar ou conhecer uma pessoa que está sendo vítima de abuso sexual, informe a polícia, nos procure que iremos tomar as medidas cabíveis”, disse o delegado-geral, Henrique Maciel.

Os cinco presos de estupro estão à disposição da justiça e foram encaminhados ao presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

