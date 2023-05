Em confronto direto, Athletico-PR vence o Internacional por 2 a 0 no estádio Beira-Rio

O Athletico voltou melhor do intervalo e, em 10 minutos, finalizou com Canobbio, Vitor Roque e Khellven, as duas últimas para fora e com perigo. Em cima do Inter, o Furacão abriu o placar em golaço de Christian, que bateu colocado da entrada da área e acertou o ângulo, com 33. Atrás do placar, o Inter não esboçou reação e recebeu vaias da torcida. Nos acréscimos, Willian Bigode ainda marcou um golaço por cobertura para fechar o placar – o lançamento foi do goleiro Bento.

COMO FICA

O Inter caiu para a 10ª posição, com sete pontos. O Athletico pulou para a quarta colocação, com nove pontos.



AGENDA

O Inter volta a campo diante do Atlético-MG no sábado, às 21h, no Mineirão. Já o Athletico faz o clássico contra o Coritiba no domingo, às 18h30, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela sexta rodada do Brasileirão.