Dupla em motocicleta atira em homem no portão de casa no Novo Horizonte em Rio Branco

No início da tarde desta terça-feira, 02, mais um crime contra a vida foi registrado em Rio Branco. Dessa vez, a tentativa de homicídio ocorreu na rua Bem Te Vi, no bairro Novo Horizonte, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram da casa de Pablo Henrique Nobre da Silva, 29 anos, e efetuaram vários tiros contra o rapaz, acertando uma bala na região das nádegas da vítima, que ainda conseguiu correr e entrar em casa onde foi socorrido por familiares. Após o crime, a dupla fugiu do local da mesma forma em que chegou.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto Socorro, onde chegou estável.

A polícia civil esteve no local do crime em busca de informações que ajude a identificar e prender os criminosos.

Por enquanto não existe informações da motivação para o crime.