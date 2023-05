Duas expulsões, nenhum gol: Fortaleza e São Paulo empatam nesta noite no Castelão

Fortaleza e São Paulo ficaram no empate por 0 a 0 na noite desta quinta-feira, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo em que os dois times pouparam alguns titulares, tiveram poucas chances e não engrenaram nem depois das expulsões de Brítez, do Leão, e Rodrigo Nestor, do Tricolor. Os times de Juan Pablo Vojvoda e Dorival Júnior estiveram abaixo do que costumam fazer e só deram alguma emoção com gols perdidos nos acréscimos do segundo tempo. Foi ruim também para a tabela: os dois perdem posições e veem os líderes mais longe no Brasileirão, que viu apenas seu segundo empate sem gols em cinco rodadas – o primeiro havia sido Santos x Atlético-MG.

Como fica?

O empate leva o Fortaleza aos nove pontos, na sexta posição, e o São Paulo aos oito, logo abaixo do rival, em sétimo. CLIQUE AQUI e veja a tabela do Brasileirão.

Primeiro tempo

Um primeiro tempo tecnicamente abaixo da média e sem grandes emoções no estádio Castelão. O Fortaleza, como time da casa, procurou tomar a iniciativa e criou a melhor oportunidade dos 45 minutos iniciais logo aos 9 minutos, com cabeçada de Guilherme no travessão. O São Paulo, que teve mais a bola, teve três finalizações, a mais perigosa aos 31, quando Calleri recebeu de Wellington Rato e chutou para o gol com a bola cruzando a pequena área.

Segundo tempo

Como os dois times levaram escalações alternativas a campo, o nível caiu um pouco mais na segunda etapa, com leve vantagem para o São Paulo quando Brítez foi expulso após falta em Calleri. A superioridade, porém, durou menos de dez minutos – até que Rodrigo Nestor também levou cartão vermelho depois de falta em Titi. Os dois times só criaram mais no fim e tiveram chances de vencer: Diego Costa quase fez um gol contra para o Fortaleza, e Pablo Maia arriscou chute de longe que assustou o rival.

Próximos jogos

O São Paulo visita o Corinthians no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, enquanto o Fortaleza enfrenta o Grêmio na mesma data e horário, na Arena do Grêmio. Os dois jogos são pela sexta rodada do Brasileirão.





Fonte: ge