Dois homens ficam feridos em atropelamento na noite dessa quarta-feira, no Tancredo Neves

Um atropelamento foi registrado na noite dessa quarta-feira, 17, na rua Alameda Antônio Pessoa Jucá, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Segundo informações, o condutor da motocicleta, Leandro Augustinho Verás, de 26 anos, estava saindo do bairro sentido centro e passando pela rua Alameda Antônio Pessoa Jucá teria feito uma curva e não conseguiu evitar o atropelamento do senhor identificado por Armarildo Silva França, de 54 anos

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para socorrer as vítimas, que foram encaminharam até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Armarildo deu entrada no hospital com otorragia (sangramento no ouvido esquerdo) e uma fratura exposta em membro inferior direito e se encontra estável. Já o condutor da motocicleta, Leandro Augustinho, sofreu escoriações pela corpo e uma possível fratura na perna, mas se encontra estável.