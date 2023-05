Canal Discovery mostra motorista sendo preso pela PRF com droga em meio a carga da Miragina

Um vídeo da série Operação Fronteira, do canal Discovery, mostra um caminhão carregado com bolachas Miragina sendo apreendido com uma carga oculta de 443 tabletes de entorpecentes, numa base da Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso. Foram apreendidos 351kg de pasta base, 117kg de cocaína, 160g de maconha. O valor estimado do ilícito é de R$ 63 milhões

No terceiro episódio da série que acompanha o trabalho de policiais rodoviários federais em bases próximas a fronteiras, agentes que faziam a fiscalização na base Poconé, no Mato Grosso, param um caminhão que tentou evitar a passagem dentro do posto de fiscalização. O motorista, que não é identificado no vídeo, apresenta a nota fiscal que constava apenas 600kg de carga, e diz que pretende descarregar as bolachas em Natal, no Rio Grande do Norte. “Nunca vi isso aí”, diz o policial, estranhando a rota que leva uma carga considerada de baixo valor agregado. O motorista explica que além da carga, o caminhão foi vendido e também será deixado no destino. “Vamos ver qual é essa carga, qual o valor desse frete, para esse cara estar atravessando quase 6.000km com esse baixo peso”, diz o policial federal.

“É uma bolacha simples, de um valor agregado baixo, para ela andar do Acre ao nordeste, quase 5 mil quilômetros, a gente achou desproporcional considerando valor do frete, diesel, a gente achou que não traria um retorno econômico, o que nos fez desconfiar”, explica o PRF Assef, enquanto outros policiais revistam a carga.

Em pouco tempo de busca, são encontradas caixas de bolacha com drogas e o motorista é jogado ao chão e algemado. “Eu não sabia, juro pela minha mãe. Eu tô falando a verdade, nunca ia mexer com um negócio desses de droga”, diz o preso, encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cuiabá. Junto da droga, um rastreador colocado pelos traficantes para acompanhamento da droga também foi encontrado.