Flávio Dino manda PF investigar manipulação no futebol; entenda o esquema ilegal

A 5ª rodada do Brasileirão começou nesta quarta-feira (10), com algumas equipes desfalcadas. Foram oito jogadores afastados preventivamente:

No Fluminense, o zagueiro Vitor Mendes, que está fora da partida desta quarta (10) contra o Cruzeiro, que também afastou um jogador, o volante Richard.

O América Mineiro tirou o lateral Nino Paraíba da lista de jogadores relacionados para a partida contra o Bragantino.

E no duelo entre Athlético Paranaense e Internacional, o lateral-esquerdo Pedrinho e o meio-campo Bryan Garcia, do Athlético, e o meio-campo Maurício, do Inter, não vão entrar em campo.

O Coritiba afastou o atacante Alef Manga e o meia Trindade da partida de quinta-feira (11) contra o Vasco.

Os nomes desses jogadores aparecem na investigação de um esquema ilegal de apostas feita pelo Ministério Público de Goiás. Contra o jogador do Fluminense, os indícios são fortes.



Conversas por um aplicativo de mensagens sugerem que Vitor Mendes teria recebido dinheiro para levar cartão amarelo na partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro de 2022, quando ele ainda era jogador do Juventude.



Para fazer isso, ele teria recebido, antecipadamente, o valor de R$ 5 mil de um total de R$ 35 mil que seria pago pela empresa que tem como sócio Bruno Lopez, preso preventivamente e apontado como um dos chefes da quadrilha que alicia jogadores de futebol.