Cuiabá x Atlético-MG duelam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal

Cuiabá e Atlético-MG duelam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere. O ge acompanha os lances em Tempo Real (clique AQUI para acessar).

O Cuiabá vem de vitória em cima do América-MG, resultado que aliviou a pressão no trabalho do técnico Ivo Vieira. Com quatro pontos, o Dourado inicia a rodada em 13º lugar na tabela, e tenta vencer a primeira dentro de casa para se manter fora do Z-4.

O Atlético-MG vem de uma derrota fora de casa para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Perdeu por 2 a 0 e flerta com a zona de rebaixamento. O Galo tem apenas quatro pontos em quatro jogos e ocupa a 16ª posição da tabela.

Onde assistir



Transmissão: Premiere (para todo o Brasil), com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Fábio Júnior.



Tempo Real: o ge acompanha lance a lance com vídeos exclusivos (clique AQUI para seguir).



Escalações prováveis



Cuiabá – Técnico Ivo Vieira



O lateral-esquerdo Patric Calmon cumpriu suspensão automática na última rodada e deve voltar ao time titular. As únicas baixas confirmadas são Uendel, em reta final de recuperação de lesão, e João Maranini, que se recupera de artroscopia no joelho. Após boas atuações saindo do banco de reservas contra o América-MG, os atacantes Wellington Silva e Jonathan Cafú podem ganhar a oportunidade de iniciar a partida.



Quem está fora: Uendel (recuperação de rompimento do ligamento cruzado do joelho direito) e João Maranini (artroscopia no joelho).

Pendurados: Deyverson, Pablo Ceppelini, Mateusinho e Ronald.

Time provável: Walter; Mateusinho, Marllon, Alan Empereur e Patric Calmon; Filipe Augusto, Raniele (Ronald) e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Atlético-MG – Técnico: Eduardo Coudet

Coudet vem fazendo um rodízio na equipe alvinegra e dificilmente repete a escalação. Além disso, terá o desfalque do zagueiro Maurício Lemos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Otávio segue se recuperando da lesão na panturrilha direita e está fora. Igor Gomes deve entrar na vaga de Edenilson.

Quem está fora: Maurício Lemos (suspenso); Saravia, Otávio, Pedrinho, Allan, Alan Kardec (lesionados); Igor Rabello e Guilherme Arana (preparação física)

Pendurado: Otávio

Time provável: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Rubens; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Igor Gomes; Paulinho e Hulk



Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)





