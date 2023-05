Cruzeiro x Fluminense nesta quarta-feira no Mineirão, pela quinta rodada do Brasileirão

O Fluminense terá ao menos uma mudança em comparação com o time que empatou com o Vasco no sábado passado. Com um edema na coxa esquerda, Samuel Xavier não viajou para Belo Horizonte e Guga será o titular. John Kennedy, que foi utilizado em todos os jogos do Brasileirão, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro desfalque de última hora é do zagueiro Vitor Mendes, afastado após ser citado no âmbito da investigação da Operação Penalidade Máxima.