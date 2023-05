CRM-AC investiga médicos que debocharam do estado de saúde de Marina Silva

Marina foi internada no último sábado (6) no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, com quadro positivo de Covid-19. Por meio do Twitter, a política afirmou que está com sintomas sob controle e recebe atendimento médico adequado na capital paulista.

Na manhã dessa quarta-feira (10), o InCor informou, por meio de boletim médico, que a ministra recebeu alta às 9h30 (horário de Brasília), e ressaltou que “a paciente está com esquema vacinal completo para covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado”. Ainda segundo o boletim, ela deve permanecer em repouso domiciliar, e poderá retomar as atividades na próxima semana



Nota oficial do CRM-AC



“Diante da divulgação de informações pela imprensa sobre comentários feitos, supostamente, por médicos que atuam no Estado do Acre a respeito da internação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) determinou a abertura de sindicância para investigar os fatos.



A apuração terá como parâmetro as normas e os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Ético-Profissional e pelo Código de Ética Médica.



O CRM-AC reitera sua missão de zelar pelo ético exercício da profissão, tendo como foco a valorização da relação médico-paciente, a defesa da autonomia de médicos e de pacientes e o respeito ao sigilo das informações.



Nesta oportunidade, o CRM-AC deseja também uma breve recuperação à ministra Marina Silva e a todos os pacientes acometidos pela covid-19.”



