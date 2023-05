Criminosos invadem lava jato e matam homem com vários tiros em Rio Branco

Donizete Custódio de Lima, de 29 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 2, enquanto estava em um lava-jato situado no Ramal Benfica, ao lado do mercantil do Pastor, no bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, Donizete estava na parte de trás do lava jato quando quatro homens encapuzados, que seriam membros de uma organização criminosa, invadiram o local e efetuaram vários tiros na direção da vítima.

Donizete foi atingido com vários tiros na cabeça e região das costas. Após a ação, os faccionados fugiram do local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados. A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre organizações criminosas.