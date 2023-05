Criminoso invade residência e executa Pedreiro de 47 anos a tiros na Baixada da Sobral

O Pedreiro José da Silva Brandão, de 47 anos, foi executado a tiros na manhã desta terça-feira, 9, dentro de sua residência, situada na rua Novo Estado, no Bairro João Eduardo, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José estava em casa, quando dois membros de uma organização criminosa pararam com uma moto na frente da residência. O garupa desceu e em posse de uma arma de fogo invadiu a casa e efetuou cinco disparos contra a vítima. José foi atingido com quatro projéteis na região do peito e abdômen e caiu no chão. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares ao escutarem os tiros foram até a residência averiguar o que tinha acontecido e encontraram José sangrando. A ambulância do básico e avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por José que já se encontrava morto.

A casa foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O corpo de José foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que a morte de José pode estar relacionada a guerra entre organizações criminosas, uma vez que seus filhos estão envolvidos com uma facção.

O caso segue sob investigação dos Agente de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).