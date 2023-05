Coritiba e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira

Citado em uma das conversas entre apostadores, o atacante Alef Manga foi afastado deste jogo. Com isso, Robson aparece como opção na vaga. O time ainda vai passar por mais uma mudança no ataque. O meia Boschilia agradou no último jogo e deve aparecer no lugar do Rodrigo Pinho.

Provável time: Gabriel Vasconcelos; Henrique (Chancellor), Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes, Boschilia e Jamerson; Robson e Kaio César.

Quem está fora: Júnior Urso, Kuscevic (Lesionados). Alef Manga e Jesús Trindade (opção do clube). Jean Pedroso (mundial sub-20).