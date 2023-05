Coritiba e Atlético-MG entram em campo neste sábado, às18h30 (de Brasília)

Já o Atlético vive um dos melhores momentos da temporada, acumulando três vitórias consecutivas. O time de Eduardo Coudet inicia a sétima rodada do Brasileiro com a sexta colocação, e tem 10 pontos somados. Por causa do jogo diante do Athletico-PR na terça, pela Libertadores, há chance de Chacho poupar os titulares.

Escalações prováveis



Coritiba – técnico: Antônio Carlos Zago



O comandante tem a possibilidade de manter a base do último jogo, mas tem dúvidas em algumas posições. Na zaga, Victor Luis tem a possibilidade de retornar ao setor. Na lateral-direita, Natanael deve voltar a ocupar a posição na vaga de Marcos Vinícius.



Provável time: Gabriel; Chancellor, Bruno Viana e Victor Luis (Henrique) Natanael (Marcos Vinícius, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Morenoe Jamerson; Robson e Zé Roberto.